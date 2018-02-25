Россия - Германия. Онлайн

Впрочем, в 1998 году сборная России играла в финале, проиграли Чехии - 0:1. Помню, я тогда так расстроился, что пошел гулять на улицу, не дожидаясь окончания третьего периода. Надеялся, что когда буду брести по совершенно безлюдной чебоксарской улице, наши перестанут волноваться, сравняют счет, забьют победную шайбу, а из окон и балконов домов посыпятся праздничные конфетти. Но вместо этого я вскоре увидел выходящих из подъездов хмурых молчаливых мужиков, некоторых - с уверенной походкой