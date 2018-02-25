Россия - Германия. Онлайн

В олимпийском Пхенчхане проходит финал мужского хоккейного турнира
В матче наступил перерыв. Мы с вами встретимся во втором периоде!
GOAL Team #OAR 🚨— IIHF (@IIHFHockey) 25 февраля 2018 г.
Vyacheslav Voinov hammers a one-timer with seconds left in the first period. 1-0 for #OAR #PyeongChang2018 #OARvsGER pic.twitter.com/mMafYyoIN0
Вам нравится число 0,5? Так вот, за 0,5 секунды до окончания периода шайба влетела в ворота сборной Германии! Россияне устроили настоящий штурм и были вознаграждены удачей! Вячеслав Войнов мощнейшим выстрелом с центра немецкой зоны вонзил шайбу в сетку ворот!!!!
ГООООООЛ! 1:0, Россия вышла вперед!!!!!
Россия - Германия. 1:0
Дальний бросок Гаврикова. Гусев не смог подставить клюшку
Впрочем, Германия тоже периодически атакует
Менее двух минут осталось до окончания периода. Быстрого гола в ворота немцев добиться не удалось. Германия отчаянно обороняется
Гусев получил шайбу слева, бросил с удобной позиции с правого круга - попал во вратаря!
С острого угла бросили немцы, но и сейчас наши справились
Смелее стали немцы, играя в полном составе, побеспокоили сейчас они российскую оборону, бросили по воротам Василия Кошечкина. Россияне отбились
Германия играет в полном составе
Еще один бросок по немецким воротам! Но не прошла и сейчас шайба!
Кто-то подставил клюшку - шайба отлетела в сторону от ворот. Это был динамичный момент!
Дацюк бросает из убойной позиции!
Но вернулись наши в немецкую зону. Мозякин сейчас бросал - мимо. Но россияне продолжают контролировать шайбу на этом месте!
И тут же (после вбрасывания, в смысле) немецкие хоккеисты вынесли шайбу из своей зоны
Удаление в составе сборной Германии! В меньшинстве свою команду, нарушив правила, оставил Кристиан Эрхофф!!
Шайба вновь в зоне немецкой команды, прижали наши соперника
Попытались пару раз бросить немецкие хоккеисты по воротам Кошечкина, успеха не достигли
Хотя вот счет по броскам - 4:3 в пользу россиян. Не такое уж ощутимое преимущество выдает нам официальная статистика финального матча
Вновь давят российские игроки. Немецкие спортсмены вынуждены делать банально, просто, но в интересах дела - играть на вынос.
С комплектами игровой формы воочию вы можете ознакомиться здесь
Удачи🙏🏻❤️— 🍍Alina🍍 (@alinabelle03) 25 февраля 2018 г.
Я верю в вас💙#OARvsGER pic.twitter.com/bVUMvm3G5w
В деле дважды подряд проверили нашего вратаря Кошечкина. Василий - вратарь высокого мирового уровня, что он сейчас и продемонстрировал
Хотя....
Пока игровое преимущество у игроков российской команды, что не может не настраивать на оптимистичный настрой
Еще один бросок по немецким воротам. Опять мимо!
Капризов бросает из центра зоны - не попал он в створ!
Хорошую комбинацию разыграли россияне. Капризов в центре зоны соперника получил шайбу слева, мгновенно перевел направо на открывшегося Дацюка, но тот не смог зацепиться за шайбу!
Самый главный болельщик#РоссияГермания #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/9sXp7v8CcD— Dead young bastard (@Lady_freckles99) 25 февраля 2018 г.
Телегин вошел в зону соперника с шайбой. Его сопровождали соперники, партнеры к месту события не поспевали, Иван бросил - мимо!
Согласны: участие немецкой команды в финале мужского олимпийского турнира - полная неожиданность
WAIT WHAT!? Germany is in the Gold Medal hockey match? #WinterOlympics #OARvsGER— Jeffrey Elders (@bowlatst) 25 февраля 2018 г.
Мозякин бросил по воротам из левого круга для вбрасывание. Плотный такой бросок. Вратарь шайбу поймал
Проброс сейчас был у россиян. Будет вбрасывание в нашей зоне. Нами (точнее - Павлом Дацюком), к слову, и выигранное
В полном составе играет российская команда
После опасного эпизода у ворот Кошечкина, когда на пятак последовал прострел, россияне все же выбросили шайбу из зоны
Успешно обороняются российские хоккеисты в меньшинстве, не позволяют сопернику задерживаться в нашей зоне
"РОССИЯ, РОССИЯ!" - скандируют трибуны. Эта речевка Международным олимпийским комитетом не запрещена, под санкции она не попала
15 секунд прошло со старта игры, а уже столько событий. В меньшинстве остается сборная России: за подножку удален Андронов
Тут же состоялся первый бросок. Ковальчук выстрелил - в створ не попал
Вбрасывание выиграли немцы, но сейчас будет вбрасывание уже в зоне команды Германии
Матч начался!
Российские хоккеисты будут играть в красной форме, немецкие - в желтой с элементами черного
Команды выходят на лед!!!!
Один шаг до мечты...#россиявмоемсердце #Olympics #Russia pic.twitter.com/3QbGnp5MhQ— AliKot (@AlinaKotova2012) 25 февраля 2018 г.
Эксперты, с которыми пообщался "Интерфакс", оценили шансы российских хоккеистов в сегодняшнем финале ну очень высоко
Эксперты оценили вероятность победы хоккеистов России в финале ОИ в 87% https://t.co/MfpfDJf5uV— Интерфакс (@interfax_news) 24 февраля 2018 г.
Наивысшим олимпийским достижением немецких хоккеистов была бронза на Играх в 1932 и 1976 годах.
Впрочем, в 1998 году сборная России играла в финале, проиграли Чехии - 0:1. Помню, я тогда так расстроился, что пошел гулять на улицу, не дожидаясь окончания третьего периода. Надеялся, что когда буду брести по совершенно безлюдной чебоксарской улице, наши перестанут волноваться, сравняют счет, забьют победную шайбу, а из окон и балконов домов посыпятся праздничные конфетти. Но вместо этого я вскоре увидел выходящих из подъездов хмурых молчаливых мужиков, некоторых - с уверенной походкой
Ведь мы напомним, что:
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
По факту, сборная России ни разу не выигрывала олимпийский хоккейный турнир. Команда СССР - да, многократно; в 1992 году триумфатором стала команда СНГ - тоже наша команда так-то. Но именно в качестве сборной России - ни разу. Хотя и сейчас юридически наша команда называется OAR
Вроде бы ничего не перепутал
Что касается Германии, то на групповом этапе она уступила Финляндии (2:5), Швеции (0:1), выиграла у Норвегии (2:1, победитель определился в серии буллитов). В группе она заняла третье место. В раунде плей-офф Германия победила Швейцарию (2:1, в овертайме), в четвертьфинале - Швецию (3:2, в овертайме), в полуфинале – Канаду (4:3).
Российская команда начала турнир с поражения от Словакии со счетом 2:3, но после побед над Словенией (8:2) и США (4:0) заняла первое место в своей группе. Это позволило выйти в четвертьфинал напрямую, минуя раунд плей-офф. В 1/4 финала россияне разгромили Норвегию (6:1), а в полуфинале взяли верх над Чехией (3:0).
Состав российской команды уже известен
Необходимо:— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
✔изучить состав нашей команды на матч против сборной Германии, который начнется в 7:10 по московскому времени
✔подключиться к прямому эфир
✔болеть с первых минут матча до финальной сирены
Live:
📺 Первый канал
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/wz5aw30a1v
Если вы живете по часовому поясу центральной части России и читаете эти строки, то наверняка уже знаете, что игра начнется в 7:10 по московскому времени. Иначе что вас заставило проснуться в столь раннее воскресное утро? Разве только привычка совершить без трусцой по парку вместе с собакой (которая как раз и разбудила)
Всем пламенный хоккейный привет из олимпийского Пхенчхана! Российские хоккеисты совсем скоро приступят к борьбе за золото Игр-2018! В финале они встретятся с командой Германии, уже ставшей открытием... да что там открытием - сенсацией хоккейного турнира!