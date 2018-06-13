В России

Руины королевского замка в Калининграде откроют для гостей ЧМ-2018

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Руины королевского замка в Калининграде к ЧМ-2018 превратились в музей под открытым небом, сообщили в среду в региональном правительстве.

"В рамках подготовки Калининграда к ЧМ-2018 убирается ограждение на одном из крупнейших археологических объектов города, закрывавшее часть сохранившейся стены бывшего королевского замка. Теперь жители и гости города смогут прогуливаться в непосредственной близости от южного променада замка, рассматривая древнюю каменную кладку, а также сохранившуюся нишу, в которой стояла скульптура Фридриха Вильгельма 1", - говорится в пресс-релизе.

Руины замка находятся в непосредственной близости от фан-зоны ЧМ.

Королевский замок до разрушения в конце 60-х годов ХХ века являлся архитектурной доминантой Калининграда. В настоящее время на его месте находится южная часть Центральной площади.

В 2016 году за счет областного финансирования Институт археологии РАН и "Калининградский областной историко-художественный музей" провели масштабные археологические работы с целью изучения состояния архитектурных конструкций замка. Затем были разработаны концепция и проекты благоустройства и консервации руин замка.

Королевский замок начал строиться в XIII веке, окончательный облик обрел в середине ХIХ века. В годы второй мировой войны был разрушен во время бомбардировок города английской авиацией, пострадал и во время штурма советскими войсками. До основания замок был снесен в конце 60-х годов прошлого века.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Калининград, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Обесточен весь КрымОбесточен весь Крым
Севастополь также отключен от энергоснабжения, заявили местные властиПодробнее
 Объявлен новый состав администрации президентаОбъявлен новый состав администрации президента
Почти все чиновники сохранили свои постыПодробнее
 "Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок
ФГУП рискует понести финансовые потери, кроме того, снижение с 2019 года лимита до 200 евро в месяц может привести к проблемам на таможнеПодробнее
 В рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станции
Следствие считает, что владелец пристани не запретил выходить в акваторию Волги катамарану с пьяным капитаномПодробнее
СК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на ВолгеСК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на Волге
Как отметили следователи, управлявший судном его хозяин полностью проигнорировал предупреждающие сигналы с баржи, с которой впоследствии столкнулсяПодробнее
 Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьянКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьян
По данным Ространснадзора, столкнувшийся с баржей на Волге катамаран не имел разрешения на перевозку пассажировПодробнее
 Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11
Спасатели нашли тело последней из пропавших без вестиПодробнее
 Источник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на ВолгеИсточник сообщил о гибели десяти человек в столкновении судов на Волге
Пятеро человек смогли спастисьПодробнее
 Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданстваИван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства
Сообщения о том, что телеведущий репатриировался с женой и детьми, были сегодня растиражированы СМИПодробнее
 Главный редактор российской версии Forbes уволенГлавный редактор российской версии Forbes уволен
Вместо Николая Ускова и.о. главреда назначен шеф-редактор Николай МазуринПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаВ РоссииОбесточен весь КрымКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии

Герман Клименко освобожден от должности советника президента по интернету

Россети восстановили работу энергомоста в Крым

Аксенов объяснил отключение света в Крыму скачками напряжения на подстанции "Тамань"

В Крыму начали подавать электричество

Введены в работу кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста Подробнее

Минфин и ЦБ задумались о наделении ВЭБа полномочиями НПФа

Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть

Обесточен весь Крым

Обесточен весь КрымСевастополь также отключен от энергоснабжения, заявили местные власти Подробнее

И.о.гендиректора "Калашникова" назначен Владимир Дмитриев

Сборная России по футболу сыграет против Саудовской Аравии в красной форме

ФотоКот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной РоссииКот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России

Экс-главу Минобороны Армении допросили по делу о финансовых махинациях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru