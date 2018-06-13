Руины королевского замка в Калининграде откроют для гостей ЧМ-2018

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Руины королевского замка в Калининграде к ЧМ-2018 превратились в музей под открытым небом, сообщили в среду в региональном правительстве.

"В рамках подготовки Калининграда к ЧМ-2018 убирается ограждение на одном из крупнейших археологических объектов города, закрывавшее часть сохранившейся стены бывшего королевского замка. Теперь жители и гости города смогут прогуливаться в непосредственной близости от южного променада замка, рассматривая древнюю каменную кладку, а также сохранившуюся нишу, в которой стояла скульптура Фридриха Вильгельма 1", - говорится в пресс-релизе.

Руины замка находятся в непосредственной близости от фан-зоны ЧМ.

Королевский замок до разрушения в конце 60-х годов ХХ века являлся архитектурной доминантой Калининграда. В настоящее время на его месте находится южная часть Центральной площади.

В 2016 году за счет областного финансирования Институт археологии РАН и "Калининградский областной историко-художественный музей" провели масштабные археологические работы с целью изучения состояния архитектурных конструкций замка. Затем были разработаны концепция и проекты благоустройства и консервации руин замка.

Королевский замок начал строиться в XIII веке, окончательный облик обрел в середине ХIХ века. В годы второй мировой войны был разрушен во время бомбардировок города английской авиацией, пострадал и во время штурма советскими войсками. До основания замок был снесен в конце 60-х годов прошлого века.