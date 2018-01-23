В ОКР усомнились в вероятности бойкота Олимпиады Россией

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков полагает, что до варианта с бойкотом Олимпиады Россией дело не дойдет.

"Думаю, до бойкота не дойдет", - сказал Поздняков журналистам во вторник.

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков напомнил, что принципиальное решение об участии в Олимпиаде-2018 было принято олимпийским собранием в прошлом году.

"Ещё в декабре состоялось олимпийское собрание. Они четко выразили свою позицию", - сказал Колобков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли изменение решения об участии в ОИ.

Во вторник стало известно, что ряд титулованных российских спортсменов, планировавших выступить в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, оказались не допущен к Играм. В связи с этим Колобков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен разъяснить ситуацию.

"Для спортсменов, болельщиков это был шок. Они (спортсмены) никогда не нарушали правила, регулярно сдавали пробы (на допинг) . Не менее трех, четырёх, а некоторые и семи - десяти раз сдавали допинг пробы за сезон. Решение необоснованное, неприятное. Ждём разъяснений от МОК"- сказал министр.

По его словам, окончательные списки российских спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, будут утверждены в ближайшее время.

"Была сформирована рабочая группа ОКР по работе с МОК, работа вступила в заключительную стадию. Окончательные списки поступят в ближайшее время. Все получат необходимую поддержку и будут защищены ", - сказал ПКолобков.

Он уточнил, что вместе с МОК сформирована рабочая группа "по согласованию всей логистики, участия". Возглавляет эту группу Станислав Поздняков.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. После этого возникла перспектива того, что отечественные спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Пхенчхане. Однако до этого дело тогда не дошло.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.