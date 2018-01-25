Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018
Спорт Зимние Олимпийские игры-2018

Утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018

Есть обновление от 21:21

Для тех, кого не так и не пригласили на ОИ, организуют отдельный турнир

Утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018
Фото: PA Images\ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся на зимние олимпийские игры в Пхенчхан.

"Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны", - заявил журналистам первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, общая заявка делегации с сопровождающими на ОИ - 340 человек.

"Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр", - добавил он.

В знак солидарности

Российская команда могла заполнить ставшие свободными от недопуска лидеров квоты более слабыми атлетами, но отказалась от этого.

"В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение", - сказал Поздняков.

Со своей стороны министр спорта Павел Колобков сообщил, что "эти спортсмены имеют право быть заявлены, их права будут отстаиваться".

"Именно эти спортсмены завоевывали эти квоты, они многократно были проверены антидопинговыми службами, в том числе иностранными", - сказал министр.

Для не дождавшихся приглашения на ОИ спортсменов организуют отдельный турнир, пригласят и иностранцев

"Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями", - сказал Колобков журналистам.

Он отметил, что "наши спортсмены должны получить практику, многие находятся в хорошей форме".

"Бойкот - непродуктивная форма происходящего"

Российская сторона не рассматривала возможность бойкота Олимпиады-2018, каждому надо дать возможность принять решение самостоятельно, заявил Станислав Поздняков.

"Бойкот - крайне непродуктивная форма происходящего. Мы открыты и транспарентны, чтобы каждый сам решал свою судьбу", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

По его словам, "все спортсмены, тренеры, спортивные чиновники были единодушны в том, что мы не можем и не хотим лишать возможности участия любого человека".

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. После этого возникла перспектива того, что отечественные спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Пхенчхане. Однако до этого дело тогда не дошло.

Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.

Теги: Игры-2018, ОКР, МОК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шипулин попросил МОК подтвердить свое отсутствие в списке приглашенных на ОИШипулин попросил МОК подтвердить свое отсутствие в списке приглашенных на ОИ
Прошло уже несколько дней с этого момента, а биатлонисту все еще не ответилиПодробнее
МОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к ОлимпиадеМОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к Олимпиаде
Список приглашенных на ОИ российских атлетов обещано утвердить 27 январяПодробнее
Назван окончательный состав российских хоккеистов на ОИ-2018Назван окончательный состав российских хоккеистов на ОИ-2018
Игроков, которые поедут в Пхечхан, назвали в прямом эфире телеканала "Россия 24"Подробнее
"Известия" сообщили о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских участников Игр в Сочи"Известия" сообщили о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских участников Игр в Сочи
Окончательный состав российской делегации объявят до 28 январяПодробнее
За трансляциями Олимпийских игр в Пхенчхане планируют следить две трети россиянЗа трансляциями Олимпийских игр в Пхенчхане планируют следить две трети россиян
В отстранении российской команды участия в ОИ-2018 большинство опрошенных винит высшее руководство министерства спортаПодробнее
Сборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФАСборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФА
Ими стали национальные команды Швеции и ТурцииПодробнее
ФХР сообщила о пяти не допущенных к ОИ хоккеистахФХР сообщила о пяти не допущенных к ОИ хоккеистах
МОК подчеркнул, что они не нарушали антидопинговые правила, а их судьбу решило "большое количество различных факторов"Подробнее
Их не допустили к ОлимпиадеИх не допустили к Олимпиаде
Ряды титулованных российских спортсменов, заявленных для участия в Играх в Пхенчхане, редеют на глазахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
В Италии поезд сошел с рельсов9 фото
25 января
В Италии поезд сошел с рельсов
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018КультураПевица и актриса Людмила Сенчина скончалась в ПетербургеСпортМОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к ОлимпиадеВ РоссииУдальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина

Пентагон продолжит поставлять оружие курдам в Сирии

Путин проверит работу врио губернаторов в Новосибирской области и Красноярском крае

Самолет ВМС США провел разведку в 60 км от Севастополя

Московские МФЦ опровергли сообщения о признании однополого брака

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"По оценке агентства, РФ стала менее уязвимой для внешних потрясений или нового снижения цен на нефть Подробнее

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый судПрезидента просят инициировать общественную экспертизу по этому делу Подробнее

Оператора автозаправки в Омской области арестовали из-за взрыва газового баллона

Эстония потребовала от Украины удалить ее из списка офшоров

В МИД России заявили об угрозе срыва режима нераспространения химоружия

При падении вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

ООН попросила страны-доноры выделить $330 млн на помощь Ливии

Пользователи пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru