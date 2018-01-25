Утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся на зимние олимпийские игры в Пхенчхан.

"Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны", - заявил журналистам первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, общая заявка делегации с сопровождающими на ОИ - 340 человек.

"Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр", - добавил он.

В знак солидарности

Российская команда могла заполнить ставшие свободными от недопуска лидеров квоты более слабыми атлетами, но отказалась от этого.

"В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение", - сказал Поздняков.

Со своей стороны министр спорта Павел Колобков сообщил, что "эти спортсмены имеют право быть заявлены, их права будут отстаиваться".

"Именно эти спортсмены завоевывали эти квоты, они многократно были проверены антидопинговыми службами, в том числе иностранными", - сказал министр.

Для не дождавшихся приглашения на ОИ спортсменов организуют отдельный турнир, пригласят и иностранцев

"Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями", - сказал Колобков журналистам.

Он отметил, что "наши спортсмены должны получить практику, многие находятся в хорошей форме".

"Бойкот - непродуктивная форма происходящего"

Российская сторона не рассматривала возможность бойкота Олимпиады-2018, каждому надо дать возможность принять решение самостоятельно, заявил Станислав Поздняков.

"Бойкот - крайне непродуктивная форма происходящего. Мы открыты и транспарентны, чтобы каждый сам решал свою судьбу", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

По его словам, "все спортсмены, тренеры, спортивные чиновники были единодушны в том, что мы не можем и не хотим лишать возможности участия любого человека".

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. После этого возникла перспектива того, что отечественные спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Пхенчхане. Однако до этого дело тогда не дошло.

Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.