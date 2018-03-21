Англичане приедут в Россию на ЧМ-2018 со своими поварами и едой

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сборная Англии по футболу из-за скандала с отравлением российского шпиона намерена на чемпионат мира в Россию привезти своих поваров и еду, пишет The Sun.

"За неделю до прибытия сборной на чемпионат в Россию будет отправлена команда шеф-поваров, чтобы проверить продукты питания", - пишет издание, ссылаясь на свои источники в Футбольной ассоциации Англии (FA). Так, англичане проверят мясо, рыбу, фрукты, овощи, рис и макароны, которые будут поставляться на их тренировочную базу в Финском заливе. Будут подвергнуты анализу даже вода и молоко, пишет The Sun.

"Вся используемая пища будет проверена и проверена строго. Главное, чтобы перед матчами игроки не испытывали проблем. Команда получит огромное количество курицы, макарон, рыб и другое, поэтому качество еды должно быть на высоком уровне", - отметил источник в FA.

Кроме этого, англичане намерены привезти с собой запеченные бобы, томатный соус, шоколад, английскую горчицу и чайные пакетики.

The Sun при этом отмечает, что вряд Англия будет бойкотировать турнир в России.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с инцидентом с отравлением Сергея Скрипаля высылает из страны 23 российских дипломата. Премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.