РФПЛ назвала дату старта следующего чемпионата России по футболу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Чемпионат России по футболу-2018/19 среди команд премьер-лиги стартует через две недели после окончания чемпионата мира-2018, сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

"Заканчивать позже всегда лучше, чем начинать раньше. Природу не обманешь, хоть что не делай. Прошло совещание в РФПЛ и было принято решение, что сезон-2018/2019 у нас начнется 29 июля, а закончится 26 мая. Был вопрос по декабрю, когда уйти на паузу пораньше или попозже. Приняли решение, что закончим первую половину сезона 9 декабря", - приводит слова Пышкина "Советский спорт".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Что касается чемпионата России, то лидером нынешнего турнира является московский "Локомотив", а действующим победителем – столичный "Спартак".