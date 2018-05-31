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Moody's предсказало краткосрочное влияние ЧМ-2018 на экономику России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экономические выгоды для России от проведения чемпионата мира по футболу будут краткосрочными, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

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"Значительная часть экономических последствий уже ощущается через инфраструктурные инвестиции, но даже там влияние было ограниченным. Связанные с чемпионатом мира по футболу инвестиции в 2013-2017 годах составили всего 1% от общего объема инвестиций", - отмечается в сообщении.

"Игры продлятся всего один месяц, и связанные с этим экономические стимулы блекнут в сравнении с размером российской экономики в $1,3 трлн, - полагает старший вице-президент и аналитик Moody's Кристин Линдоу. - Мы не ожидаем, что чемпионат внесет весомый вклад в экономический рост".

Тем не менее, в принимающих игры городах наблюдается улучшение в транспортной и коммунальной инфраструктуре.

Российским регионам новая инфраструктура даст дополнительные налоговые поступления и сократит будущие капзатраты, при этом наиболее существенно выиграют Мордовия и Калининградская область. Напротив, расходы на ЧМ-2018 окажут негативное влияние на госфинансирование в других регионах, таких как Санкт-Петербург и Самарская область, и приведет к увеличению задолженности, говорится в сообщении агентства.

Российские продовольственные ритейлеры и гостиницы, представители телекоммуникационной и транспортной отрасли получат временное повышение выручки, но влияние будет разовым и не приведет к каким-либо существенным изменениям основ бизнеса или кредитных профилей.

"Московские аэропорты входят в число основных выгодоприобретателей в транспортном секторе, поскольку модернизация объектов будет способствовать более высокому пассажиропотоку даже после завершения мероприятия", - отмечается в обзоре.

Строительные компании также являются теми, кто получит наибольшую выгоду от ЧМ-2018, но они уже ощутили основную часть экономического влияния со стороны предстоящего чемпионата.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

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Теги: ЧМ-2018, Moody's
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