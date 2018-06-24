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CNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную Египта

Есть обновление от 20:55

По данным источника телеканала, футболист "остался недоволен тем, что произошло в Чечне"

CNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную Египта
Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к "Ливерпулю".

Телеканал утверждает, что Салах "остался недоволен тем, что произошло в Чечне". В Грозном находится база сборной Египта на время чемпионата мира. Представители руководства республики присутствовали 10 июня на открытой тренировке команды и активно позировали в обнимку с Салахом перед камерами. CNN называет растиражированные в итоге снимки "самым обсуждаемым событием ЧМ-2018". Затем, после матча со сборной России, в котором Египет потерпел поражение со счетом 1:3, Салаху на торжественном ужине в Грозном Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни.

"Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне. Звезда "Ливерпуля" не хочет быть вовлечен в истории, не связанные и футболом, или быть использованным в чьих-либо политических целях", - приводит CNN слова своего источника.

Представители сборной Египта пока не давали официальных комментариев по ситуации с Салахом.

На ЧМ-2018 сборная Египта проиграла два матча на групповом этапе ЧМ-2018 - от Уругвая (0:1) и России (1:3), после чего лишилась шансов на выход в плей-офф. Предстоящий в понедельник матч третьего тура против Саудовской Аравии турнирного значения иметь не будет: в плей-офф досрочно вышли Россия и Уругвай.

Что касается Салаха - одного из самых результативных игроков в мире в сезоне-2017/18, - он получил травму плеча, играя за английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала" 26 мая в Киеве. Тот матч он не смог доиграть до конца. Несмотря на травму, Салах вошел в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, но против Уругвая не играл, а в матче с Россией вышел в стартовом составе и стал автором единственного гола в ворота россиян.

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Теги: ЧМ-2018, Мохамед Салах
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