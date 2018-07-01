Спорт

Черчесов сообщил о травме Жиркова

Скорее всего, защитник больше не сыграет на ЧМ-2018

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Защитник сборной России Юрий Жирков может не сыграть на чемпионате мира, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча 1/8 финала турнира с Испанией.

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"Мы провели определенную работу, сейчас есть время проверить, кто и на что готов. Завтра будет медицинская проверка, мы посмотрим, как на кого действует нагрузка. Боюсь, что это будет последний матч Жиркова на турнире. Может к финалу подготовим его... Он вышел с больной ногой, выдержал первый тайм, а потом травма сказалась", - сказал Черчесов.

Он отметил, что все его мысли теперь заняты следующим соперником.

Черчесов на пресс-конференции вручил знакомому журналисту из Перу майку сборной России.

Основное время матча Россия-Испания в воскресенье в столичных "Лужниках" закончилось со счетом 1:1. В дополнительные 30 минут игры также не выявили победителя, а в серии пенальти удачливее оказались россияне.

В четвертьфинале чемпионата мира сборной России сыграет с победителем поединка Хорватия - Дания, которые сыграют в воскресенье позднее.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Юрий Жирков

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