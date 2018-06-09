Оперативный штаб ЧМ-2018 открылся в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московский оперативный штаб Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, расположенный на территории Лужников, открыл в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи привыкли к большим мероприятиям, но такие мероприятия как Чемпионат мира по футболу, в Москве бывают очень редко", - сказал Собянин.

По его словам, штаб создан для мониторинга ситуации и решения вопросов, возникающих в ходе проведения чемпионата. В его состав входят представители органов власти Москвы и силовых ведомств, руководителем штаба является заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В рамках штаба действует рабочая группа, включающая сотрудников департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, департамента спорта и туризма, департамента ЖКХ, департамента транспорта, департамента информационных технологий, префектуры Центрального административного округа и АО "Лужники".

С субботы члены рабочей группы приступили к ежедневному дежурству в штабе, а в дни проведения матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак" планируется развертывание городского оперативного штаба в полном или сокращенном составе в зависимости от обстановки.