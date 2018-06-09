Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий дать своим работникам выходной в день открытия чемпионата мира по футболу в четверг, 14 июня.

"Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14 числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы", - заявил Собянин на открытии городского оперативного штаба ЧМ в субботу.

Кроме того, он призвал автомобилистов во время чемпионата пользоваться общественным транспортом.

Ранее в субботу с подобной инициативой выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он рекомендовал руководителям всех местных предприятий и компаний сделать выходными шесть дней, в которые город будет принимать матчи ЧМ-2018 по футболу.

Вице-спикер Госдумы (фракция ЛДПР) Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни, когда на чемпионате мира по футболу будет играть сборная России. "Чемпионат мира по футболу - это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России", - написал он в твиттере.