Для президента Португалии передали гжельскую фигурку Ждуна в форме сборной страны

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Португалия - край неизъяснимой красоты" начала работу в туристско-информационном центре "Раменское", во время ее открытия президенту Португалии передали фигурку популярного интернет-персонажа Ждуна, выполненную гжельскими керамистами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского района.

"Атташе по культуре Португалии в России Жоау Мендоса с интересом принял подарок и заверил, что Ждун будет доставлен до адресата", - говорится в сообщении.

Фигурка выполнена на заводе "Объединение Гжель", она представляет собой Ждуна в форме сборной Португалии, отмечает пресс-служба.

Выставка "Португалия - край неизъяснимое красоты" будет работать до 18 июля, она рассказывает о достопримечательностях этой страны.

В Раменском районе на время чемпионата мира по футболу базируется футбольная сборная Португалии.