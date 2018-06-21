Эстонские власти попросили болельщиков не пытаться проехать в ЕС по Fan ID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Эстонские пограничники отправляют обратно в Россию мигрантов, пытающихся в дни Чемпионата мира по футболу проникнуть через РФ в Евросоюз, используя паспорт болельщика.

По данным информационного ресурса Delfi, 10 июня пограничники задержали на железнодорожном погранпункте граждан Нигерии, которые приехали в Россию по облегченному визовому порядку с помощью паспорта болельщика (Fan ID). Поскольку у них отсутствовала виза, разрешающая въезд в Эстонию, граждан Нигерии отправили обратно в Россию.

14 июня, также с помощью паспорта болельщика, попытался попасть в ЕС через Нарвский погранпункт еще один гражданин Нигерии, его тоже отправили обратно в Россию.

О попытках трех сенегальцев незаконно въехать по Fan ID на территорию Латвии через российское Терехово сообщили в Госпогранохране Латвии, пишетDelfi.

О подобных попытках ранее сообщали СМИ Финляндии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.