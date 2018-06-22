Два игрока шведской сборной не приедут на матч с Германией из-за проблем с желудком

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Как минимум три футболиста сборной Швеции из-за проблем со здоровьем не смогут принять участие в матче Чемпионата мира с Германией, который пройдет 23 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Три футболиста не приехали в Сочи на матч с Германией. Два защитника - Понтус Янссон и Филип Хеландер - остались на тренировочной базе в Геленджике, у них болят животы. Линделеф травмировал ногу на матче в Южной Корее до приезда в России", - сказал главный тренер шведской сборной Янне Андерссон на пресс-конференции в Сочи.

В свою очередь футболист шведской сборной Андреас Гриинг добавил, что "когда у человека болит живот, это не раздражает, а вызывает сочувствие".

Чемпионат мира по футболу проводится в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.