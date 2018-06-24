Гидрометцентр пообещал жару и африканские страсти на матче Россия - Уругвай

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что матч сборной России с Уругваем 25 июня в Самаре пройдет во время жары и при слабом ветре.

"Страсти на поле будут африканские, и погода будет жаркая", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в воскресенье.

По его словам, погоду в Самаре в понедельник будет определять антициклон. Согласно прогнозу на вторую половину дня будет малооблачно, без осадков, температура с 15 до 18 часов составит 32 - 34 градуса. Ветер неустойчивый, 2 м/с.

"Совершенно такая стабильная погода. При этом воздух чистый, несмотря на антициклон, радиационная обстановка абсолютно спокойная, как и в других городах России", - сказал метеоролог.

25 июня сборная России в Самаре сыграет последний матч в групповом этапе ЧМ. Российские футболисты уже обеспечили себе участие в 1/8 финала ЧМ. По итогам матча с Уругваем определится, кто из двух команд займет в группе первое место.