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МИД России назвал фейком публикацию о приеме допинга российскими футболистами

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В МИД России опровергли публикацию в саудовских СМИ о том, что российская футбольная команда якобы принимала допинг в матче Чемпионата мира.

"Обратили внимание на публикацию в официальном саудовском интернет-издании "Sada" статьи "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными"" (имеется в виду сборная Саудовской Аравии по футболу), опубликованную 19 июня 2018 года", - говорится на сайте МИД РФ.

Россия - Саудовская Аравия

"В статье автор, ссылаясь на неназванное "германское ТВ", утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что "ФИФА теперь не может доказать что-либо", и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия (КСА) только благодаря использованию запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные обвинения ранее появились на странице твиттер-аккаунта @almaniahcom, где упоминается репортаж немецкой телерадиовещательной корпорации ARD.

"Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое полностью согласилось с решением о закрытии дела", - подчеркивается в сообщении.

"Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - говорится в сообщении.

Теги: МИД РФ, Саудовская Аравия
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
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АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
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Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
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1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
8F2C1D2
ИспанияИспанияРоссияРоссия
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8F6G1H2
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