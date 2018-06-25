МИД России назвал фейком публикацию о приеме допинга российскими футболистами

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В МИД России опровергли публикацию в саудовских СМИ о том, что российская футбольная команда якобы принимала допинг в матче Чемпионата мира.

"Обратили внимание на публикацию в официальном саудовском интернет-издании "Sada" статьи "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными"" (имеется в виду сборная Саудовской Аравии по футболу), опубликованную 19 июня 2018 года", - говорится на сайте МИД РФ.

"В статье автор, ссылаясь на неназванное "германское ТВ", утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что "ФИФА теперь не может доказать что-либо", и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия (КСА) только благодаря использованию запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные обвинения ранее появились на странице твиттер-аккаунта @almaniahcom, где упоминается репортаж немецкой телерадиовещательной корпорации ARD.

"Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое полностью согласилось с решением о закрытии дела", - подчеркивается в сообщении.

"Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - говорится в сообщении.