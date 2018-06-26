Болельщика из Саудовской Аравии экстренно прооперировали в Сочи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сочинские медики провели экстренную операцию болельщику из Саудовской Аравии, сообщили "Интерфаксу" в городском управлении здравоохранения.

По словам представителя ведомства, Альмаглус Таляль Набил побывал на футбольных матчах в Москве и Санкт-Петербурге, а приехав в Сочи он почувствовал острые боли в животе и вызвал скорую.

"Обследовав мужчину, врачи городской больницы констатировали - необходимо срочно оперировать. Сейчас мужчина чувствует себя замечательно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что кроме араба в больницы Сочи попали болельщики из Испании и Швеции.