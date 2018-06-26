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Болельщика из Саудовской Аравии экстренно прооперировали в Сочи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сочинские медики провели экстренную операцию болельщику из Саудовской Аравии, сообщили "Интерфаксу" в городском управлении здравоохранения.

По словам представителя ведомства, Альмаглус Таляль Набил побывал на футбольных матчах в Москве и Санкт-Петербурге, а приехав в Сочи он почувствовал острые боли в животе и вызвал скорую.

"Обследовав мужчину, врачи городской больницы констатировали - необходимо срочно оперировать. Сейчас мужчина чувствует себя замечательно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что кроме араба в больницы Сочи попали болельщики из Испании и Швеции.

Теги: Саудовская Аравия, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
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Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
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ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
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УругвайУругвайПортугалияПортугалия
8F2C1D2
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