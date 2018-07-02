Более 350 тыс. человек посмотрели матч Россия-Испания в московском метро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 350 тысяч пассажиров московского метро в воскресенье 1 июля посмотрели в поездах трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.

"Историческую победу нашей сборной на экранах в поездах метро увидели более 350 тысяч пассажиров. Спортивное состязание в прямом эфире транслировалось на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Экраны были установлены, прежде всего, для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. Кроме оперативных сведений, на экраны выводят полезную пассажирскую информацию, а во время ЧМ-2018 транслируют матчи.

В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами установлено по четыре HD-экрана диагональю 21,5 дюйма или по 8 экранов диагональю 15,6 дюйма.

Сборная России в воскресном матче обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал турнира.