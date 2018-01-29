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Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов

Международный паралимпийский комитет разрешил выступать на Паралимпиаде-2018 спортсменам из России в пяти видах спорта

Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что 30-35 российских спортсменов выступят в нейтральном статусе на зимней Паралимпиаде-2018.

"Ожидается участие 30-35 нейтральных спортсменов из России. Они не должны быть замешаны в употреблении допинга", - сказал Парсонс на пресс-конференции в Москве в понедельник.

Российские паралимпийцы смогут выступить в Играх-2018 года в соревнованиях по горным лыжам, биатлону, лыжным гонкам, сноуборду и керлингу, сообщает пресс-служба МПК в понедельник.

"Параспортсменам будет разрешено соревноваться в горных лыжах, биатлоне, беговых лыжах, сноуборде и керлинге на инвалидных колясках", - говорится в сообщении.

Без флагов РФ

Российские спортсмены будут выступать на зимней Паралимпиаде 2018 года в нейтральной форме, российские флаги запрещены, отмечается в заявлении МПК.

"Параспортсмены будут выступать в униформе, которая не имеет национальной идентификации, относящейся к России. Никакие российские флаги не будут разрешены в местах проведения Игр", - говорится в сообщении МПК.

В правах не восстановили

МПК принял решение пока не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), однако, признает прогресс в деле борьбы с допингом, сообщает пресс-служба МПК.

"Международный паралимпийский комитет в понедельник объявил о том, что поддерживает приостановление Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако, признавая прогресс, достигнутый ПКР в его антидопинговой деятельности, позволит спортсменам, соответствующим строгим условиям, выступать в пяти видах спорта под названием "Нейтральный паралимпийский спортсмен" на зимней Паралимпиаде 2018 года", - говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что Паралимпийский комитет России не выполнил два критерия "дорожной карты" по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете.

"Рабочая группа МПК выделяет два невыполненных критерия: полное восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), а также предоставление официального ответа, в котором конкретно и адекватно рассматриваются выводы, сделанные профессором Маклареном", - говорится в сообщении.

"Решение о сохранении отстранения ПКР было принято исполкомом единогласно, а о том, чтобы разрешить выступать российским спортсменам под нейтральным флагом - уверенным большинством", - сказал Парсонс.

Доклад Макларена

Доклад Ричарда Макларена состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая - в декабре того же года. Глава комиссии ВАДА утверждает, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте.

Тем не менее, на основе утверждения Макларена некоторые российские спортсмены были отстранены от соревнований. Скандальный доклад также повлиял на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене биатлонного чемпионата мира-2021 в Тюмени.

Теги: Международный паралимпийский комитет, МПК, Паралимпийский комитет России, ПКР
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