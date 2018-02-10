Немец Веллингер выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах со среднего трамплина

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий прыгун на лыжах с трамплина Андреас Веллингер завоевал золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане, показав лучший результат в прыжках со среднего трамплина.

Он набрал 259,3 балла.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханн Андре Форфанг (250,9) и Роберт Йоханссон (249,7).

28-е место занял россиянин Денис Корнилов (209,6), 30-е - его соотечественник Евгений Климов (168,2).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.