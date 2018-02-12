Мартен Фуркад выиграл золото в гонке преследования на Олимпиаде

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем Олимпиады-2018 в Пхенчхане, выиграв гонку преследования (12,5 км).

По итогам состоявшегося ранее спринта он стартовал восьмым и финишировал спустя 32 минуты 51,7 секунды после начала гонки. На счету француза один промах.

Серебряным призером зимних Игр стал швед Себастьян Самуэльссон (стартовал 14-м), который с одним промахом отстал от победителя на 12 секунд.

Третье место занял немец Бенедикт Долль. У него один промах и 15,1 секунды отставания от первого места.

Победитель спринта немец Арнд Пайффер финишировал восьмым, с тремя промахами уступив французу 1 минуту 14,1 секунды.

Российский биатлонист Антон Бабиков финишировал 40-м. Он совершил четыре неточных выстрела и проиграл первому месту 4 минуты 30,1 секунды.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.