Российские керлингистки уступили команде США на Олимпиаде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Женская олимпийская команда России по керлингу потерпела поражение от команды США в матче очередного кругового раунда зимних Игр в Пхенчхане.

Результат противостояния - 7:6 в пользу керлингисток сборной США.

Ранее российская сборная уступила Великобритании и Швеции и победила команду. Следующий матч она проведет в субботу против Японии.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.