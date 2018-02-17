Россия победила США и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская хоккейная команда России одержала победу над соперниками из сборной США в матче предварительного раунда Игр-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В их составе по две шайбы провели Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Этот результат позволил российской команде напрямую, без участия в раунде плей-офф, выйти в четвертьфинал ОИ – это право дается победителю группы. Россияне набрали больше всех очков – 6 – в группе В. На первое место претендовала также команда Словакии, обыгравшая россиян в первом туре, но она, не сумев в субботу победить в основное время Словении, недосчиталась очков.

Своего соперника российская команда узнает позднее.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.