Команда России завершила очередной день ОИ с 13 медалями в копилке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день Игр-2018 в Пхенчхане российские спортсмены заработали по одной серебряной и бронзовой медали.

Обладателями серебряной медали стали лыжники Денис Спицов и Александр Большунов, занявшие второе место в командном спринте.

Бронзовую медаль в среду завоевал фристайлист Сергей Ридзик, финишировавший третьим в ски-кроссе.

Теперь в активе олимпийской команды России 13 медалей – четыре серебряные и девять бронзовых. С этими показателями команда по-прежнему занимает 20-е место в медальном зачете.

Продолжает лидировать сборная Норвегии, на счету которой 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. На втором месте идет Германия (12, 7, 5), на третьем – Канада (9, 5, 7).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.