Букмекеры оценили шансы российских хоккеистов на успех в матче с Чехией

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России является фаворитом матча 1/2 финала мужского хоккейного турнира Игр против сборной Чехии, заявляют эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

Коэффициент на победу россиян в основное время составляет 1,38 балла, на успех чешской команды – 6,0 (на ничью – 5,5).

Шансы россиян выйти в финал с учетом овертайма и серии буллитов оцениваются коэффициентом 1,19. Сделать ставку на победу сборной Чехии при аналогичных раскладах можно за 4,7.

"Букмекеры отдают россиянам роль явного фаворита в матче против чехов в полуфинале мужского хоккейного турнира Олимпиады-2018. Шансы России составляют около 68%, на Чехию приходится 15% шансов, а у ничьей вероятность в 17%", - сказал "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров " Алексей Ткачук.

Вероятность того, что хоккеисты забросят больше пяти шайб на двоих, оценивается коэффициентом 2,0. Меньше пяти - 1,81.

Согласно оценке экспертов, наиболее вероятный счет матча в основное время - ничья 2:2 (коэффициент 10,5), а также победа России со счетом 4:1 (11,5) и 3:1 (13,5).

Матч Россия — Чехия пройдет в пятницу и стартует в 10:40 мск. В другом полуфинале встретятся Канада и Германия, этот матч также состоится 23 февраля, встреча начнется в 15:10 мск.