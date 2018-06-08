Использование дронов ограничат в Подмосковье на время ЧМ-2018

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несанкционированный запуск беспилотников в Подмосковье запретят на территориях, где размещаются объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Граждане, которые планируют запускать беспилотные летательные аппараты во время подготовки и проведения ЧМ-2018, должны будут выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством РФ в сфере использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что желающим использовать дрон необходимо будет направить в оперативные органы Единой системы организации воздушного движения РФ план полета, получить разрешение на использование воздушного пространства. Кроме того, требуется дополнительное разрешение Регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности во время ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи, в частности, примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи. На территории Московской области будут базироваться девять национальных сборных. Помимо сборной России в Подмосковье остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса.