У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По результатам обследования травмы, полученной нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным, у футболиста выявлен разрыв крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба ФК.

"В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Кокорин получил травму в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Лейпцига" в четверг и был заменен.

Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в России.

Это не первая потеря национальной команды страны перед домашним чемпионатом мира. Ранее в этом году аналогичного характера травмы, выбыв из строя на несколько месяцев, получили защитник московского "Спартака" Георгий Джикия и защитник московского ЦСКА Виктор Васин.