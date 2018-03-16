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У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в России

У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Игрок "Зенита" Александр Кокорин (справа), получивший травму в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По результатам обследования травмы, полученной нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным, у футболиста выявлен разрыв крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба ФК.

"В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Кокорин получил травму в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Лейпцига" в четверг и был заменен.

Футболист рискует пропустить ЧМ-2018 в России.

Это не первая потеря национальной команды страны перед домашним чемпионатом мира. Ранее в этом году аналогичного характера травмы, выбыв из строя на несколько месяцев, получили защитник московского "Спартака" Георгий Джикия и защитник московского ЦСКА Виктор Васин.

Теги: футбол, Александр Кокорин
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