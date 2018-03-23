Жуков прокомментировал поражение российских футболистов от Бразилии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сборная России, несмотря на поражение от Бразилии в контрольном матче, в первом тайме не уступила сопернику, заявил "Интерфаксу" президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Первый тайм провели в равной борьбе, к сожалению, во втором тайме допустили несколько ошибок в обороне, хотя было возможность забить один или два гола", - сказал Жуков.

"Ничего, есть ещё время у тренерского штаба, чтобы улучшить игру. Временами мы показали неплохой футбол, хоть и много ошибок в обороне и нереализованные моменты. Посмотрим, что придумает тренер ко второй игре (с Францией, 27 марта - ИФ)", - добавил он.

В пятницу в Лужниках сборная России проиграла Бразилии в контрольном матче 0:3.