Главный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги отправлен в отставку, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация приняла такое решение после того, как стало известно, что Лопетеги подписал контракт с мадридским "Реалом".

"Мы были вынуждены отказаться от главного тренера. Желаем ему удачи в дальнейшем", - приводятся слова главы организации Луиса Рубилеса.

Рубилес ранее заявлял, что крайне недоволен скрытым соглашением между Лопетеги и "Реалом" и говорил о намерении уволить тренера.

Бывший главный тренер клуба "Порту" смог привести испанскую сборную к финальной стадии чемпионата мира-2018 с 28 очками из возможных 30.

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня.