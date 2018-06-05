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Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф

Есть обновление от 17:57

Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикой

Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Александр Кержаков
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Перед грядущим в России чемпионатом мира 2018 года бывший нападающий сборной России, петербургского "Зенита", испанской "Севильи" Александр Кержаков дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину и поделился своими ожиданиями от ЧМ-2018 в целом и игры российских футболистов в частности.

- Если говорить глобально, я очень хочу, чтобы это был самый лучший чемпионат мира - c точки зрения организации, безопасности, эмоций, которые получат не только футболисты, но и болельщики со всех стран. Я на это надеюсь и уверен, что так оно и будет. А что касается игры, результатов, то, уверен, что сборная России выйдет из группы. Если ей это удастся, то за игру ей уже можно будет поставить твердую "четверку".

- Все это вы говорите на фоне тотальной критики, которая раздается в адрес сборной по мотивам ее поражений в контрольных встречах.

- Я не склонен к тому, чтобы оценивать сборную по товарищеским матчам. Считаю, что лакмусовая бумага – это результат на чемпионате мира. Поверьте, если Россия выйдет из группы, все болельщики, которые сейчас пытались поливать грязью команду, сразу же "перекрасятся" и забудут, о чем говорили. Не важно, как сборная играет на подготовительном этапе – важно, как она выступит на чемпионате мира. По мне, пусть футболисты хоть вообще даже не тренировались бы и не играли (в товарищеских матчах), но в итоге вышли в плей-офф на ЧМ. Такое тоже имеет место быть.

- Было в 1992 году, когда Дания, которая в последний момент заменила Югославию на чемпионате Европы, толком не готовясь, выиграла золото.

- Да, помню: игроков тогда перед турниром экстренно пришлось из пляжей возвращать. Футбол – это такая вещь, тут нельзя оценивать только по результатам контрольных матчей.

- Как-то я общался с фигуристом Алексеем Ягудиным. Он сказал, что в домашних стенах ему было тяжелее выступать, чем за рубежом. Наверное, и для футболистов статус хозяев – дополнительное давление.

- Давайте так: у фигуристов и многих других представителей индивидуальных видов спорта намного больше шансов выступать на крупных турнирах в России: это гран-при, этапы Кубков мира, Европы и так далее. У нас, футболистов, это впервые (не берем в расчет Кубок конфедераций: понятно, что это официальный турнир, но это немножко другой масштаб и иная степень ответственности). Тут неизвестно, как это скажется. Я бы хотел, чтобы домашний фактор на ЧМ сказался как дополнительный стимул. Может быть, он придаст дополнительных эмоций, энергии – чего-то такого, что дало бы чуть выше 100%.

- Верите ли вы, что после турнира кто-то из россиян получит приглашения от иностранных команд?

- Да, хотелось бы.

- Многие наши игроки игнорируют предложения от так называемых средних европейских клубов в ожидании приглашений от топовых. Правильно ли это, на ваш взгляд?

- Я очень редко слышал, что есть серьезные конкретные предложения даже от так называемых, как вы сказали, средних клубов. Понятно, что сейчас, если и есть предложения от таких команд, то ребята хотят – и вправе так поступать – ждать окончания чемпионата мира. Потому что на этом турнире есть возможность показать себя.

- С другой стороны, наблюдается массовая натурализация легионеров в российском футболе, что вызывает споры относительно ее целесообразности.

- Не сказал бы, что она такая уж массовая. А так... Если он сильнее того человека, на чьей позиции он находится, - окей, хорошо. Если он ничем не лучше, то я не вижу в этом смысла.

- Ваш дебют на чемпионатах мира состоялся в 2002 году (в Японии и Корее). Какие воспоминания от этого?

- Вряд ли я могу сказать что-то конкретное, потому что это все было как во сне. Олегом Ивановичем Романцевым (главным тренером сборной России на ЧМ-2002 – ИФ) был дан мне огромный аванс, в 19 лет поехать на чемпионат мира. При том, что к тому моменту я поиграл в профессиональном футболе лишь полтора года, если не меньше.

Тогда, в Японии, для нас это был вообще другой мир: мобильные телефоны с камерами, видеозвонки, это для нас что-то невероятное. Сейчас мы уже активно разговариваем по видеосвязи, а тогда это все было в диковинку. Как, например, сверхскоростные поезда, которые развивают скорость свыше 200 километров в час и приходят секунду в секунду. Это было вообще, другой мир.

- Можно ли назвать другим, уже футбольным, миром зарубежный период вашей карьеры, когда вы играли за "Севилью" и забивали, например, "Барселоне"?

- Это было что-то невероятное: я получил возможность и шанс реализовать свою мечту сыграть в одной из лучших лиг мира. По технической оснащенности, по мастерству футболистов, по исполнению для меня Испания – лучшая лига в мире. И находиться там, забивать голы, выигрывать у лучших футболистов мира - это что-то фантастическое. Это то, что должен попробовать каждый игрок в своей жизни. Я бы очень расстроился, если бы не смог реализовать свою мечту. К счастью, сейчас мне есть, что вспомнить. А некоторым футболистом не довелось это почувствовать на себе, и это печально.

- Какой момент в своей карьере считаете наиболее ярким?

- Это, естественно, победы с "Зенитом". Я вернулся сюда в 2010 году, и очень благодарен и Алексею Борисовичу Миллеру (председатель ПАО "Газпром" - ИФ) и Александру Валерьевичу Дюкову (был на тот момент президентом "Зенита" - ИФ), а также Лучано Спаллетти (главный тренер - ИФ), которые меня вернули. Благодарен и (полузащитнику) Игорю Денисову: знаю, какую роль он сыграл в моем возвращении. Он давал слово руководству "Зенита", что если я вернусь в команду, она выиграет чемпионат. И я рад, что так получилось, и вот те победы с "Зенитом" в чемпионате, Кубке, Суперкубке - самое яркое для меня событие.

- Как оцените назначение на пост главного тренера "Зенита" Сергея Семака?

- Хорошо, что пришел тот человек, которого любят и уважают болельщики, российский специалист, которому сейчас не нужно завоевывать авторитет у болельщиков. У Сергея Богданович уже есть небольшой карт-бланш, который поможет ему спокойно готовить команду к чемпионату России.

- Как и вы в 2002 году, сейчас на ЧМ мог дебютировать такой же молодой форвард Федор Чалов, который, однако, не попал в итоговую заявку. Как вы оцените его игровой потенциал?

- Своей игрой доказал, что присутствие в расширенной заявке было не случайным: весенний отрезок в чемпионате за ЦСКА он провел вообще здорово, хет-трик сделал. Для его возраста это уже неплохо.

- Сейчас вы являетесь наставником футбольного международного проекта KFC Battle – молодежного турнира. Какую отдачу ждете от него?

- Самое главное – это эмоции. Они зашкаливают, и ребята, которые участвуют в этом турнире, на самом деле, знают, за что борются. Они хотят себя показать, хотят доказать, что они лучше, что они достойны быть первыми и в то же время не переходят границы и показывают очень корректный, честный, справедливый футбол.

- В чем заключаются ваши функции?

- Общение, подсказ, если это им будет интересно. Мне очень приятно, что меня пригласили на эту роль – - скорее в качестве человека, который, может быть, вдохновляет ребят на какие-то сверхдостижения в футболе. Они будут получать дополнительный внутренний энергетический импульс, если захотят показать себя передо мной. По крайней мере, я бы на их месте действовал бы именно так.

- Раньше доводилось следить за этим турниром?

- О нем слышал. В прошлом году, когда узнал, что Рома Широков (экс-капитан сборной России) был наставником, следил за всеми новостями, касающимися этого турнира.

- Чем отличается нынешнее поколение молодых футболистов от вашего?

- В мое время, к сожалению, не было турнира такого масштаба, который говорит о том, как сейчас развивается любительский спорт и как интегрировались компании в любительский, непрофессиональный футбол и спорт в целом. У нынешних ребят больше доступных вещей, чем у нас было. Это здорово, что сейчас так много народу принимает участие. Современные технологии, компьютеризация страны немножко снизили интерес молодежи к спорту. И надеюсь, что благодаря таким историям как KFC Battle, будет возможность вытащить ребят на улицу, чтобы они там занимались спортом.

Фото из архива KFC Battle

- Еще одна ваша деятельность связана с молодыми футболистами: работа на посту старшего тренера юношеской сборной России. Какие задачи перед вами стоят?

- Во-первых, это попасть в 2020 году в финальный турнир чемпионата Европы среди юношей 2001 года рождения. А для меня лично еще одной основной задачей является то, чтобы как можно больше ребят, которые закончат играть в моей сборной, перешли затем в молодежную сборную России.

- Какие у вас сейчас тренерские амбиции? Возглавить "Зенит", сборную России?

- Сейчас я полностью концентрируюсь только на том, что у меня есть. Да, у меня могут быть конечные цели, но я всегда двигаюсь поступательно, никогда не рвусь вперед и не бегу впереди паровоза. Я стараюсь достигать тех промежуточных целей, которые я ставлю для себя, уже в будущем для достижения моих финальных целей.

- Чем еще занимаетесь, кроме спортивной деятельности?

- У меня есть благотворительный фонд "Звезды детям", который уже на протяжении трех лет занимается помощью детям из малообеспеченных , неблагополучных семей. Помогаем детским домам, сотрудничаем с даун-центром, помогаем детям с синдромом ДЦП. Счастлив, что мы имеем возможность открыто помогать и делать кого-то счастливыми.

Мы работаем в основном по Ленинградской области, по Петербургу, но вот абсолютно недавно получили диплом уже российского масштаба.

- За общественно-политической жизнью следите?

- Да не особо. Я слежу за спортом, потому что полностью влюблен в свою сферу и считаю, что очень сложно совмещать что-то для того, чтобы достигнуть серьезных результатов. Очень сложно быть и там и тут, это только уникальные люди способны на это. Я хочу посвятить себя спорту.

- Что, напоследок, пожелаете российским болельщикам перед стартом ЧМ?

- Хороших эмоций и быть с командой. Сборная – она, какая есть, другой не будет. Если ты не веришь в команду, значит, вероятности победить в процентном соотношении будет меньше; соответственно, шансов на победу будет больше, если болельщики в нее верят.

Александр Кержаков является воспитанником ленинградского футбола, основную часть своей карьеры провел в петербургском "Зените". В его составе Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России, один раз - Кубок России. Есть в его карьере и европейский трофей – правда не в "Зените", а в испанской "Севилье": Кубок УЕФА. В "Зените" он выступал с 2001 по 2006 годы и с 2010 по 2017 год. О завершении им спортивной карьеры стало известно в июле прошлого года.

В составе "Зенита" Александр Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. В составе сборной России он провел 30 голов (в 91 матче) и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Александр Кержаков, ФК Зенит, Владимир Нардин
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