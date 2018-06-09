Житель Екатеринбурга подал в суд из-за запрета на посещение матча ЧМ-2018

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Житель Екатеринбурга купил билеты на матч чемпионата мира по футболу между командами Сенегала и Японии для себя и дочери, но получил отказ в выдаче паспорта болельщика, пытается оспорить этот запрет в суде.

"Подано административное исковое заявление об оспаривании решений госорганов, в частности ФСБ РФ, которая отказала (местному жителю - ИФ) в выдаче паспорта болельщика", - сообщил "Интерфаксу" представитель Октябрьского суда Екатеринбурга. По его словам, ответчиком также выступает министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

В пятницу суд перенес рассмотрение иска на 18 июня, поскольку потребовались дополнительные материалы.

Правозащитник Алексей Соколов написал в фейсбуке, что мужчина приобрел билеты на матч для себя и ребенка. "Билеты купил, чтобы сводить девятилетнюю дочь на игру мирового масштаба, но ему Минкомсвязи РФ отказало в выдаче паспорта болельщика без объяснения причин. В своем письме представители министерства сослались на решение службы безопасности", - отметил Соколов.

Также он написал, что у мужчины есть судимость, но, по его мнению, это обстоятельство само по себе не может являться основанием для отказа. "Процедура выдачи паспорта непонятна. Одному судимому гражданину выдали без проблем, а в нашем случае не выдали", - добавил правозащитник.

Комментарием регионального УФСБ по данному поводу агентство пока не располагает.

ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Екатеринбурге первый матч состоится 15 июня между командами Египта и Уругвая, второй между Францией и Перу пройдет 21 июня, третий - между Сенегалом и Японией - 24 июня и четвертый - между Мексикой и Швецией - 27 июня.