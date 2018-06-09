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Житель Екатеринбурга подал в суд из-за запрета на посещение матча ЧМ-2018

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Житель Екатеринбурга купил билеты на матч чемпионата мира по футболу между командами Сенегала и Японии для себя и дочери, но получил отказ в выдаче паспорта болельщика, пытается оспорить этот запрет в суде.

"Подано административное исковое заявление об оспаривании решений госорганов, в частности ФСБ РФ, которая отказала (местному жителю - ИФ) в выдаче паспорта болельщика", - сообщил "Интерфаксу" представитель Октябрьского суда Екатеринбурга. По его словам, ответчиком также выступает министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

В пятницу суд перенес рассмотрение иска на 18 июня, поскольку потребовались дополнительные материалы.

Правозащитник Алексей Соколов написал в фейсбуке, что мужчина приобрел билеты на матч для себя и ребенка. "Билеты купил, чтобы сводить девятилетнюю дочь на игру мирового масштаба, но ему Минкомсвязи РФ отказало в выдаче паспорта болельщика без объяснения причин. В своем письме представители министерства сослались на решение службы безопасности", - отметил Соколов.

Также он написал, что у мужчины есть судимость, но, по его мнению, это обстоятельство само по себе не может являться основанием для отказа. "Процедура выдачи паспорта непонятна. Одному судимому гражданину выдали без проблем, а в нашем случае не выдали", - добавил правозащитник.

Комментарием регионального УФСБ по данному поводу агентство пока не располагает.

ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Екатеринбурге первый матч состоится 15 июня между командами Египта и Уругвая, второй между Францией и Перу пройдет 21 июня, третий - между Сенегалом и Японией - 24 июня и четвертый - между Мексикой и Швецией - 27 июня.

Теги: ЧМ-2018, Екатеринбург
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
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БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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8F5E1F2
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