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Мэр Сочи рекомендовал сделать выходными дни матчей ЧМ-2018 в городе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэр Сочи Анатолий Пахомов рекомендовал руководителям всех местных предприятий и компаний сделать выходными шесть дней, в которые город будет принимать матчи ЧМ-2018 по футболу.

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Городские власти издали об этом специальное распоряжение, текст документа поступил в "Интерфакс". В нем отмечается, что дополнительные дни отдыха снизят нагрузку на транспорт в дни проведения матчей.

В Сочи на стадионе "Фишт" 15, 18, 23 и 26 июня пройдут игры группового этапа. Поединок 1/8 финала - 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. В Сочи сыграют команды Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии и Перу.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги: Сочи, Анатолий Пахомов, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
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Полуфинал
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