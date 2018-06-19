Болельщик сборной Англии госпитализирован в Волгограде после ДТП

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Гражданин Великобритании, который ехал на автомобиле в Волгоград на матч сборных Англии и Туниса, попал в понедельник в ДТП в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном комитете здравоохранения.

"Английский болельщик после ДТП был доставлен в больницу №25 Волгограда. У него диагностированы множественные травмы, в том числе сотрясение головного мозга и перелом лучевой кости", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший высоко оценил оперативность и качество оказанной ему медицинской помощи.

"Пострадавший проведет под наблюдением врачей несколько дней", - добавил представитель облздрава.

Матч Англия - Тунис в Волгограде завершился со счетом 2:1.