Работу фан-зоны ФИФА и парков в Москве ограничат 30 июня из-за шторма

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В связи с резким ухудшением погоды 30 июня в Москве будет ограничена работа фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу ФИФА, парков и уличной торговли, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фанзоны на Воробьевых горах", - написал Собянин в своем твиттере в пятницу.

Ранее в Гидрометцентре России "Интерфаксу" сообщили, что в субботу в Москве выпадет около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.