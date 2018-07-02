ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:00онлайн8F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00

Бразилия - Мексика. Онлайн

В Самаре определился очередной четвертьфиналист ЧМ-2018

Бразилия - Мексика. Онлайн
Болельщики сборной Бразилии
Фото: Zuma/ТАСС

Победитель группы F играет со второй командой группы E

Команды выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран!

Бразилия и Мексика прибывают на стадион!

Спасибо авторам галерей за эмоции!

И вот еще одна блистательная фотоподборочка на эту тему - события сразу после матча!

Нет, не приснилось!!!

Так получилось, что сегодня я проснулся в одиночестве и некому было меня ущипнуть. Теперь я и не знаю, на самом ли деле сборная России вышла в четвертьфинал или мне это приснилось?

Главные тренеры команд прочитали сейчас здесь рассказы о своих соперниках, а потому решили выставить такие стартовые составы:

Мексика полматча первого тура против Германии ловила действующего (теперь уже не действующего) ловила соперника на контратаках, но победила со скромным счетом 1:0. Во втором туре мексиканцы победили Южную Корею со счетом 2:1. В третьем туре мексиканцы позволили себе вольность с крупным - 0:3 - счетом продуть Швеции и в обнимку с ней выйти в плей-офф!

Сборная Бразилии начала свой турнирный путь в России игрой со Швейцарией. Это противостояние завершилось со счетом 1:1. Во втором туре бразильцы одолели Коста-Рику (2:0), забив оба мяча в компенсированное ко второму тайму время. В третьем туре пятикратный чемпион мира взял верх над Сербией (2:0). Пережив эту нервотрепку, бразильцы финишировали на первом месте в группе F/

Игра пройдет сегодня в Самаре и стартует в 17:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики!

Всем здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Бразилия - Мексика. ОнлайнБразилия - Мексика. Онлайн
В Самаре определился очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018Сборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018
В 1/8 финала хорваты по пенальти победили команду ДанииПодробнее
 Хорватия - Дания. ОнлайнХорватия - Дания. Онлайн
В Нижнем Новгороде определяется соперник сборной России по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
В 1/8 финала россияне в серии пенальти вырвали победу над командой ИспанииПодробнее
 Испания - Россия. ОнлайнИспания - Россия. Онлайн
Российские и испанские футболисты ведут борьбу за выход в четвертьфинал ЧМПодробнее
 Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаСборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала
В четвертьфинале уругвайцы сыграют с ФранциейПодробнее
 Уругвай - Португалия. ОнлайнУругвай - Португалия. Онлайн
В Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мираПодробнее
 Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал
В матче в Казани команды провели в общей сложности семь головПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
РоссияРоссияХорватияХорватия
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В миреСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

В Минздраве снова предложили ввести налог на окурки

В Минздраве снова предложили ввести налог на окуркиДоведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомстве Подробнее

Четвертая ракетка мира Стивенс проиграла на старте "Уимблдона"

Eni опровергла сообщения о скором открытии крупного газового месторождения в Египте

Почти два миллиона россиян посетили Анталью с начала года

Бельгия предотвратила теракт на многотысячной конференции под Парижем

Керимов вернулся в Россию еще на прошлой неделе

Хоккеист ЦСКА Ничушкин перешел в "Даллас"

"Яблоко" приостановило полномочия Митрохина в партии

В Роскомнадзор не поступали жалобы из-за обозначения Крымского моста на картах Google

"Единороссы" решили отдать депутатский мандат Говорухина Татьяне Кривенко

Власти Москвы отказали "Яблоку" в проведении митинга против повышения пенсионного возраста

"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража

"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитражаРоссийская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулой Подробнее

Бразилия - Мексика. Онлайн

Бразилия - Мексика. ОнлайнВ Самаре определился очередной четвертьфиналист ЧМ-2018 Подробнее

В холодильнике одного из моргов в ЮАР обнаружили живую женщину

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+