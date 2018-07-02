Бразилия - Мексика. Онлайн

Победитель группы F играет со второй командой группы E
Команды выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран!
Бразилия и Мексика прибывают на стадион!
🚍➡🏟— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
Приветствуем #BRA и #MEX на "Самара Арене"!👋 pic.twitter.com/EyIbbAHRwo
Спасибо авторам галерей за эмоции!
И вот еще одна блистательная фотоподборочка на эту тему - события сразу после матча!
Нет, не приснилось!!!
Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ https://t.co/Tw5RCFik3Z— Интерфакс (@interfax_news) July 1, 2018
Так получилось, что сегодня я проснулся в одиночестве и некому было меня ущипнуть. Теперь я и не знаю, на самом ли деле сборная России вышла в четвертьфинал или мне это приснилось?
Главные тренеры команд прочитали сейчас здесь рассказы о своих соперниках, а потому решили выставить такие стартовые составы:
#BRA и #MEX: стартовые составы! pic.twitter.com/zzDORPe8va— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
Мексика полматча первого тура против Германии ловила действующего (теперь уже не действующего) ловила соперника на контратаках, но победила со скромным счетом 1:0. Во втором туре мексиканцы победили Южную Корею со счетом 2:1. В третьем туре мексиканцы позволили себе вольность с крупным - 0:3 - счетом продуть Швеции и в обнимку с ней выйти в плей-офф!
Сборная Бразилии начала свой турнирный путь в России игрой со Швейцарией. Это противостояние завершилось со счетом 1:1. Во втором туре бразильцы одолели Коста-Рику (2:0), забив оба мяча в компенсированное ко второму тайму время. В третьем туре пятикратный чемпион мира взял верх над Сербией (2:0). Пережив эту нервотрепку, бразильцы финишировали на первом месте в группе F/
Игра пройдет сегодня в Самаре и стартует в 17:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики!
Всем здравствуйте!