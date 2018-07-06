Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что чемпионат мира по футболу в России проходит на высокой эмоциональной ноте и уже принес немало спортивных сюрпризов.

"Из 32 команд осталось только восемь. Вы - эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году", - пошутил Путин на встрече с легендами мирового футбола в пятницу в Кремле.

"Сам чемпионат, мне кажется, проходит очень хорошо, на высокой ноте. Много сюрпризов. В чем, собственно говоря, и есть прелесть спортивной борьбы, где побеждает сильнейший", - сказал Путин.

"Важно, как подготовлена команда, какую тактику выбрал тренерский состав", - продолжил президент.

По его словам, "эта непредсказуемость и делает футбол таким замечательным и таким интересным, игрой, в которую влюблены миллионы людей на всей планете".

Путин заявил, что благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России.

"Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули", - сказал глава государства.

По его словам, "люди увидели, что Россия - это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто приезжает в нашу страну".

Как отметил Путин, эта атмосфера во многом создана российскими любителями футбола. "Мы хорошо знаем, что фанаты во многих странах ведут себя по-разному, я ничего не буду комментировать, но наши любители футбола воспринимают тех, кто к нам приехал поболеть за свои команды, как друзей, как людей общей расширенной футбольной семьи", - сказал он.

"Поэтому они делают все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома. Познакомились с нашей культурой, традициями, причем с традициями разных народов России, поскольку матчи первенства проходят в разных городах и регионах РФ", - добавил президент.

Подчеркнув, что десятки тысяч людей, приехавших на футбольный чемпионат, перемещаются по различным регионам России, они, по его словам, "создают просто замечательную праздничную атмосферу".