Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Хорватский футболист и бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида стал самым упоминаемым иностранным футболистом после матча Россия-Хорватия, с его участием вышло 758 публикаций за 4 дня. Такие результаты получили специалисты "СКАН-Интерфакс", проанализировав сообщения с 7 по 10 июля по теме ЧМ-2018.

Резонанс получил сюжет с участием футболиста "Белград Гори!: Хорват Домагой Вида вновь прокричал "Слава Украине"(223). Напомним, что помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич, опубликовавший скандальное видео с участием Виды, оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.

Лидером сообщений стал главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов (1677), он упоминался чаще президента России Владимира Путина (1565) в публикациях по теме Чемпионата мира по футболу после матча Россия-Хорватия. На третьем месте российский футболист Игорь Акинфеев (961) и на пятом месте российский и бразильский футболист Фернандес Марио Фигейра (694).

Среди сюжетов, которые упоминались в публикациях, лидером стала тема "Выиграли, проиграв: матч России с Хорватией в эмоциях болельщиков" (1368). На втором месте "Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN" (795), далее "Определились все полуфиналисты Чемпионата Мира: рассказываем, за кого болеть после вылета России" (269) и на четвертом месте "Кутепов назвал одну из главных причин успеха сборной России на ЧМ-2018" (244)

Всего журналисты написали более 16 тысяч сообщений о Чемпионате мира по футболу в российских СМИ в период с 7 по 10 июля в федеральных и региональных СМИ по данным системы "СКАН-Интерфакс".