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Вида стал самым упоминаемым иностранным футболистом после матча Россия - Хорватия

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Хорватский футболист и бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида стал самым упоминаемым иностранным футболистом после матча Россия-Хорватия, с его участием вышло 758 публикаций за 4 дня. Такие результаты получили специалисты "СКАН-Интерфакс", проанализировав сообщения с 7 по 10 июля по теме ЧМ-2018.

Резонанс получил сюжет с участием футболиста "Белград Гори!: Хорват Домагой Вида вновь прокричал "Слава Украине"(223). Напомним, что помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич, опубликовавший скандальное видео с участием Виды, оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.

Лидером сообщений стал главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов (1677), он упоминался чаще президента России Владимира Путина (1565) в публикациях по теме Чемпионата мира по футболу после матча Россия-Хорватия. На третьем месте российский футболист Игорь Акинфеев (961) и на пятом месте российский и бразильский футболист Фернандес Марио Фигейра (694).

Среди сюжетов, которые упоминались в публикациях, лидером стала тема "Выиграли, проиграв: матч России с Хорватией в эмоциях болельщиков" (1368). На втором месте "Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN" (795), далее "Определились все полуфиналисты Чемпионата Мира: рассказываем, за кого болеть после вылета России" (269) и на четвертом месте "Кутепов назвал одну из главных причин успеха сборной России на ЧМ-2018" (244)

Всего журналисты написали более 16 тысяч сообщений о Чемпионате мира по футболу в российских СМИ в период с 7 по 10 июля в федеральных и региональных СМИ по данным системы "СКАН-Интерфакс".

Теги: СКАН-Интерфакс, футбол, Вида Домагой
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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