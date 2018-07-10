Около 24 млн телезрителей посмотрели матч ЧМ между Россией и Хорватией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года с участием России и Хорватии посмотрели 23,90 млн телезрителей на Первом канале, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола со ссылкой на телеканал.

"Трансляция драматичного четвертьфинального поединка между Россией и Хорватией была показана на "Первом канале" и получила рейтинг 20% (что соответствует аудитории в 23,90 млн зрителей). Это наивысший рейтинг среди всех трансляций матчей чемпионатов мира по футболу в России с 2002 года, когда трансляция матча Япония - Россия на канале ОРТ (теперь "Первый канал") собрала 22,6% (соответствует 26,28 млн зрителей)" - говорится в сообщении.

"Трансляцию посмотрели 63,4% всех российских телезрителей, у которых в тот момент был включен телевизор, и это максимальная доля среди всех трансляций турнира на сегодняшний день", - отмечается там же.

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале чемпионат мира в серии пенальти. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с Англией.