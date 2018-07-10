Глава МИД и премьер-министр Бельгии поблагодарили свою сборную за участие в ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - После проигрыша бельгийцев в полуфинале чемпионата мира по футболу команде Франции со счетом 0:1 министр иностранных дел Бельгии и глава правительства тепло поблагодарили свою команду за игру.

"Большое спасибо, Бельгия!", - написал в твиттере присутствовавший на матче в Петербурге глава МИД Дидье Рейндерс.

"Браво, бельгийские "красные дьяволы", за ваши выступления и за то, что заставили нас переживать до 1/2 финала!", - также в твиттере заявил по-французски премьер-министр Шарль Мишель.

Кроме того, он написал по-нидерландски: "Это особенно фантастическое достижение благодаря упорству и мужеству! Поклон нашим "дьяволам".