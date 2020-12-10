Что произошло за день: четверг, 10 декабря

Встреча Путина с членами СПЧ, новые санкции США, освобождение россиян в Ливии и высылка российских дипломатов из Нидерландов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки коронавирус выявили еще у 27 927 человек. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, несколько министров сейчас болеют COVID-19 и работают из дома или из больницы. По данным Росстата, в октябре смертность от коронавируса выросла к сентябрю более чем вдвое, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ожидаемом росте смертности в ноябре-декабре.

- США ввели санкции против шести российских компаний, включая ФК "Ахмат". В документе Минфина США расширение санкционного списка объясняется нарушениями прав человека. Между тем Лондон решил ввести санкции против спецподразделения "Терек" и трех россиян.

- Владимир Путин встретился с членами СПЧ. Он поддержал идею создания российского аналога ЕСПЧ при условии ее доработки, а также заявил о необходимости продумать вопрос широкой амнистии и поручил проанализировать законы об НКО-иноагентах, чтобы они не мешали организациям работать. Речь зашла о самоубийстве журналистки Ирины Славиной: президент РФ пришел к выводу, что в трагедии нет вины следствия. Также Путин высказался о деле Ивана Сафронова и рассказал, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме с просьбой о помиловании косвенно признал вину в преступлениях. Сам Ходорковский заявил, что никогда этого не делал.

- Михаил Мишустин раскритиковал правительство за допущенный рост цен на продукты. Премьер подчеркнул, что ответственные министерства и ведомства пустили ситуацию на самотек, а осенью списывали ее на сезонный фактор. Он дал поручения и призвал производителей и ритейлеров не наживаться на людях.

- В Ливии освобождены арестованные в 2019 году россияне. Днем стало известно, что Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан уже вылетели на родину.

- Нидерланды выдворят двух российских дипломатов. В стране утверждают, что россияне были вовлечены в шпионаж. Посольство РФ в Гааге сообщило, что доказательств российской стороне предъявлено не было.

- На финской АЭС "Олкилуото" произошел технический инцидент. В результате была автоматически остановлена работа реактора. Внутри станции вырос уровень радиации, но живущим рядом людям ничто не угрожает.

- Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств.

- Организатор энергоблокады Крыма заочно приговорен к 19 годам колонии. Осужденный бизнесмен Ленур Ислямов последние годы живет на Украине и находится в розыске.