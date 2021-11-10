Что произошло за день: среда, 10 ноября

Продолжение миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС, коллективный COVID-иммунитет и госизмена в Ялте

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Польше задержали всех мигрантов, прорвавшихся в страну из Белоруссии. Заграждение штурмовали несколько десятков иностранцев, их оттеснили. Белорусские пограничники заявляют, что польcкие силовики избили мигрантов, которые пытались попасть в страну. Помимо нелегалов были задержаны пособники незаконной переправки людей в ЕС, в их числе один россиянин. Посольство РФ соответствующего уведомления от польских властей пока не получало. На фоне кризиса Варшава готова рассмотреть вариант полного закрытия границы с Белоруссией. Ситуацию на границе обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель.

- Из базы розыска МВД исчез информатор, вывезший видео с пытками в колонии. По данным правозащитников, постановление о возбуждении дела против него отменено. Между тем после публикации кадров издевательств над заключенным в саратовской колонии уволены уже 18 сотрудников управления ФСИН по региону.

- Желательный показатель коллективного COVID-иммунитета составляет 90-95%, сообщила Татьяна Голикова. Но пока в России ставят задачу достичь отметку в 80%. На сегодня этот показатель достигает лишь 48,4%. В стране вновь обновлен антирекорд суточной COVID-смертности: умерло еще 1 239 человек. Решений об обязательной вакцинации от коронавируса федеральные власти не принимали.

- Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита и к бытовым услугам. В городской администрации подтвердили, что COVID-прививки для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями обязательны. Хотя ранее председатель петербургского парламента заявлял, что вакцинация в городе остается добровольной, санкций не предусмотрено.

- Жителя Ялты заподозрили в госизмене и сборе секретных данных для Украины. Он арестован по ходатайству ФСБ. Им оказался бывший депутат городского совета Юрий Ломенко. По данным источника, мужчина собирал секретные сведения будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса "Ялта-Интурист".

- На четырех улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость до 50 км/ч. Речь идет о Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке.