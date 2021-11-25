Что произошло за день: четверг, 25 ноября

ЧП на кузбасской шахте, неприкосновенность Рашкина и новый глава ФСИН

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар и задымление произошли на шахте в Кузбассе, когда под землей находились 285 горняков. На поверхность смогли выйти 239 человек. На данный момент известно о гибели 11 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести. Кроме того, погибли трое спасателей. Сама спасательная операция была приостановлена из-за угрозы взрыва. По словам источника, у пропавших шахтеров уже кончился кислород. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей. В Кемеровской области объявлен траур.

- Владимир Путин сменил главу ФСИН. Вместо Александра Калашникова на этот пост назначен Аркадий Гостев. По данным источника, отставка стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО.

- Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с Валерия Рашкина. Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Думе, подчеркнул, что для постановки вопроса об уголовной ответственности депутата достаточно оснований.

- В парламенте Северной Осетии поддержали законопроект о QR-кодах со второй попытки. Во время первого голосования, которое прошло сегодня же, документ не набрал нужного количества голосов.

- Ректору "Шанинки" предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников. Также стало известно, что исполнительный директор учебного заведения Кристина Крючкова активно сотрудничает со следствием и дает показания на всех фигурантов, включая Сергея Зуева.

- Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам. Президент Сербии по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что Белград добился цены в $270 за тысячу кубометров.

- Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед "Газпромом".