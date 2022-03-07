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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Что произошло за день: понедельник, 7 марта

Третий раунд российско-украинских переговоров, открытие гуманитарных коридоров на Украине и рекордный рост цен на газ в Европе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Делегации РФ и Украины приступили к третьему раунду переговоров. В ходе встречи стороны обсудят три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. Россия и Украина договорились не озвучивать свои условия переговоров до согласования "общих позиций".

- Минобороны РФ ввело "режим тишины" для шести гуманитарных коридоров на Украине. Детальная информация о них была заблаговременно доведена до украинской стороны. В Киеве предложили свои маршруты гумкоридоров, назвав "неприемлемым" вариант с эвакуацией украинцев на территории Белоруссии и РФ. В итоге фактически ни один открытый коридор не сработал. Российские военные обвинили в этом украинских националистов.

- Еще несколько компаний сообщили об ограничении деятельности в России. Boeing приостановил закупки титана из РФ. Levi Strauss объявил о временном прекращении бизнеса в стране. Danone заморозил все инвестпроекты в России. Nissan готовится к остановке автозавода в Петербурге. Финские Valio и Paulig заявили об уходе с российского рынка. Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний.

- Продвижение подразделений ВС РФ и ЛДНР на Украине. В ДНР заявили о выходе на границу Запорожской области. Российские военные взяли под контроль еще пять украинских населенных пунктов. Число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины выросло до 2396.

- В Ивановской и Тульской областях вынесли первые приговоры за дискредитацию ВС РФ. Штрафы нарушителям новой поправки в КоАП составили 30-45 тыс. рублей. В суды Петербурга поступило почти 400 дел об участии в несогласованном митинге 6 марта. По одному из них вынесено решение о штрафе - за плакат и лозунг, содержание которых сочли дискредитирующими российских военных.

- Правительство утвердило перечень "недружественных РФ" стран. В него вошли все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея. На кредиторов из этих государств будет распространяться новый порядок выплат по валютным обязательствам. Кабмин также утвердил правила сделок с иностранными компаниями из недружественных стран.

- Цена газа в Европе приблизилась к $4000 за тысячу кубометров. Спотовая цена газа в Европе в понедельник многократно обновляла исторические рекорды - из-за неопределенности с поставками российских энергоресурсов. Еврокомиссия подготовила предложения по избавлению от энергозависимости от России. Нидерланды и Германия выступили против ограничения поставок энергоносителей из РФ.

- ФИФА не исключила проведение отборочного матча ЧМ-2022 России с Польшей в июне. Ранее из-за ситуации на Украине сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против россиян, а ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов от участия в международных турнирах.

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