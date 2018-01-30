Зюганов предложил делегировать на ОИ-2018 болельщиков со знаменем Победы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свете ограничений, введенных Международным олимпийским и Международным паралимпийским комитетами в отношении российских спортсменов, предлагает отправить в Пхенчхан 5 тысяч болельщиков и знамя Победы.

"Давайте, пошлем на Олимпиаду в Пхенчхан 5 тысяч болельщиков, наше знамя Победы, его знают все на планете, его никто не посмеет тронуть, и споем гимн так, чтобы у них в ушах звенело", - сказал Зюганов во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он считает, что в связи с действиями, предпринятыми в отношении российских олимпийцев и паралимпийцев, нужно проявить характер, такой же, с каким "наши сражались под Сталинградом, под Москвой".

Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить на трибуны олимпийских объектов в Пхенчане на ОИ-2018 флаги стран, которые не принимают участие в Играх. Под эту санкцию подпадали и российский флаг, поскольку сборная страны отстранена от участия в Играх, а отечественные спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Позднее стало известно, что болельщикам все же разрешили проносить флаг РФ на трибуны Пхенчхана, но призвали не делать из этого политической акции.

Вскоре МОК обнародовал правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Согласно этим правилам, спортсменам предписано "воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России". При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.