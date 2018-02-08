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Российские керлингисты победили Норвегию в дабл-миксте на ОИ-2018

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по керлингу одержала победу над командой Норвегии в дабл-миксте в матче кругового турнира зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Результат встречи – 4:3 в пользу россиян. Российскую команду представили Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Это был матч второго тура. В первом, прошедшем в ночь на четверг по московскому времени, россияне уступили США – 3:9

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане 9 февраля, когда здесь пройдет церемония открытия ОИ. Первые комплекты наград будут разыграны 10 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, керлинг
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