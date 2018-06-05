Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Контрольная встреча между сборными России и Турции по футболу завершилась вничью.
Результат матча, прошедшего на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве во вторник, - 1:1. На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, на 59-й Юннус Мали провел ответный гол.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.
Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
#ЖеребьевкаЧМ: результаты— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 декабря 2017 г.
Какая группа, по-вашему, самая сложная? pic.twitter.com/Wo0hItOEMH