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Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью

Есть обновление от 21:51

Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018

Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Эпизод с голом в ворота сборной Турции
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Контрольная встреча между сборными России и Турции по футболу завершилась вничью.

Результат матча, прошедшего на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве во вторник, - 1:1. На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, на 59-й Юннус Мали провел ответный гол.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
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АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
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Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
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Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
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Республика КореяРеспублика Корея00000
 
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ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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