Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Контрольная встреча между сборными России и Турции по футболу завершилась вничью.

Результат матча, прошедшего на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве во вторник, - 1:1. На 35-й минуте Александр Самедов вывел сборную России вперед, на 59-й Юннус Мали провел ответный гол.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Это был заключительный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).