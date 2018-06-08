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Тур кубка ЧМ по футболу завершился в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Москве завершился тур кубка чемпионата мира по футболу по стране-хозяйке мирового футбольного первенства.

"Он стал одним из ключевых элементов подготовки страны и всего мира к приближающемуся мундиалю. Благодаря эксклюзивному организатору тура официального кубка, компании Coca-Cola, увидеть легендарный трофей смогли более 800 000 человек в 51 стране, более 570 000 человек сделали памятные фото. В общей сложности Официальный Кубок проехал более 172 000 километров, побывал в 91 городе и в 51 стране мира", - говорится в пресс-релизе.

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В рамках тура трофей проехал более 172 тысяч километров.

"Москва стала 25-й и финальной остановкой в маршруте Тура Официального Кубка по России. До этого Официальный Кубок уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи. В мае 2018 года Официальный Кубок вернулся из международного путешествия в Россию и побывал во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге", - сообщается в релизе.

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок отметил: "Тур официального кубка стал масштабной платформой, объединившей весь мир и страну-хозяйку мирового первенства чувством предвкушения чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, который начнется уже меньше, чем через неделю. Начинаем обратный отсчет!"

В свою очередь, гендиректор проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ Микаэль Вине подчеркнул: "Мы гордимся, что смогли подарить сотням тысяч любителей футбола незабываемые эмоции и дать им почувствовать себя частью Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который стартует буквально через несколько дней! Вместе с Официальным Кубком мы проехали по всей России – от Калининграда до Владивостока – и везде отмечали высокий уровень готовности к приближающемуся мундиалю. Надеемся, что любители футбола, которые приедут в Россию со всего мира, тоже это оценят".

В мероприятиях тура официального кубка приняли участие 19 послов от городов-организаторов ЧМ-2018: Дмитрий Булыкин, Денис Глушаков, Елена Исинбаева, Наталья Ищенко, Зара, Евгений Ловчев, Виктория Лопырева, Сергей Метревели, Анастасия Мыскина, Алексей Немов, Сергей Семак, Алексей Смертин, Анатолий Турчак, Ляйсан Утяшева, Дмитрий Черышев, Лариса Ильченко, Александр Никитин и Дарья Шкурихина.

Тур кубка чемпионата мира по футболу с Coca-Cola торжественно завершится 8 июня 2018 года в Парке Горького, где состоится совместный концерт Басты и Джейсона Деруло – исполнителей международной и русскоязычной версии Гимна Coca-Cola к предстоящему ЧМ-2018.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
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