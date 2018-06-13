ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

В Абхазии в связи с ЧМ-2018 ввели безвизовый режим для иностранцев

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Абхазия временно ввела режим безвизового въезда для иностранных граждан в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в России; соответствующий указ подписал президент страны Рауль Хаджимба.

"В соответствии со статьями 6 и 24 Закона "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и в связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA, разрешить с 15 июня по 1 августа иностранным гражданам въезд в Абхазию в туристических целях без получения визы через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе", - говорится в тексте Указа.

В документе также отмечается, что "действие настоящего Указа не распространяется на граждан Грузии".

Абхазия ввела визовый режим для граждан иностранных государств, не признавших независимость республики и с которыми не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках с 1 апреля 2016 года.

В соответствии с этим законом, право безвизового въезда в Абхазию на срок не более 90 дней имели граждане России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Тувалу, а также Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики. Позже, 30 июня 2018 года президент республики Хаджимба подписал специальный указ, предусматривающий безвизовый въезд в республику "иностранных граждан-экскурсантов, въезжающих в Абхазию в составе организованной экскурсионной группы на срок не более суток, а также граждан Белоруссии и Казахстана, въезжающих в Абхазию в туристических целях на срок не более двух недель".

Также жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по решению абхазских властей было предоставлено право въезжать на территорию Абхазии по внутреннему паспорту гражданина Украины с пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо паспортам, выданным властями этих самопровозглашенных республик.

Теги: Абхазия, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболуФернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Экс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в РоссииПодробнее
 Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаНемецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа
В Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными даннымиПодробнее
 Главный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ
Решение принято после того, как он подписал контракт с мадридским "Реалом"Подробнее
 Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
В Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилейПодробнее
 Робби Уильямс и Аида Гарифуллина споют на открытии ЧМ-2018Робби Уильямс и Аида Гарифуллина споют на открытии ЧМ-2018
Британский певец признался, что открыть ЧМ - его детская мечтаПодробнее
 Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018
Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицыПодробнее
 Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018
Собранные материалы пройдут дополнительную проверкуПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияВ РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и МексикеКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели

В четверг правительство рассмотрит изменение пенсионного законодательства

Ожидается, что в этот же день законопроект о повышении пенсионного возраста будет внесен в Госдуму Подробнее

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияЦеремонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человек Подробнее

Российский постпред призвал ООН смягчить санкции против КНДР

"Лаборатория Касперского" заморозила сотрудничество с Европолом

В Абхазии в связи с ЧМ-2018 ввели безвизовый режим для иностранцев

Асад похвалил Москву за невмешательство во внутренние дела Сирии

Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня

Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровняЧерез 50 лет уровень моря во всем мире может вырасти на 3,5 метра Подробнее

Новый законопроект позволит КПРФ и ЛДПР получить 2 млрд рублей за участие в прошедших выборах

В США за неделю продали около 250 тыс. экземпляров романа Билла Клинтона о кибератаке

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+