В Абхазии в связи с ЧМ-2018 ввели безвизовый режим для иностранцев

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Абхазия временно ввела режим безвизового въезда для иностранных граждан в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в России; соответствующий указ подписал президент страны Рауль Хаджимба.

"В соответствии со статьями 6 и 24 Закона "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и в связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA, разрешить с 15 июня по 1 августа иностранным гражданам въезд в Абхазию в туристических целях без получения визы через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе", - говорится в тексте Указа.

В документе также отмечается, что "действие настоящего Указа не распространяется на граждан Грузии".

Абхазия ввела визовый режим для граждан иностранных государств, не признавших независимость республики и с которыми не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках с 1 апреля 2016 года.

В соответствии с этим законом, право безвизового въезда в Абхазию на срок не более 90 дней имели граждане России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Тувалу, а также Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики. Позже, 30 июня 2018 года президент республики Хаджимба подписал специальный указ, предусматривающий безвизовый въезд в республику "иностранных граждан-экскурсантов, въезжающих в Абхазию в составе организованной экскурсионной группы на срок не более суток, а также граждан Белоруссии и Казахстана, въезжающих в Абхазию в туристических целях на срок не более двух недель".

Также жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по решению абхазских властей было предоставлено право въезжать на территорию Абхазии по внутреннему паспорту гражданина Украины с пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо паспортам, выданным властями этих самопровозглашенных республик.