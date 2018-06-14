Путин поздравил Черчесова по ходу пресс-конференции тренера сборной России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после победы российских футболистов над сборной Саудовской Аравии поздравил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, о чем сам специалист сказал в четверг на пресс-конференции.

"Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать "спасибо" игрокам и так держать дальше", - сказал Черчесов, который ранее в ходе пресс-конференции вышел за дверь, чтобы ответить на телефонный звонок.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче ("Интерфакс" вел его текстовую трансляцию) открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в четверг на стадионе "Лужники" в Москве. Голы забили Денис Черышев (дважды), Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.