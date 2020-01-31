Что произошло за день: пятница, 31 января

Коронавирус пришел в Россию, в Петербурге обрушилась крыша демонтируемого стадиона, под Орлом взорвался завод

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили двух первых больных коронавирусом. Это граждане КНР, один в Забайкалье, один - в Тюменской области. Их сразу изолировали, Роспотребнадзор уверяет, что риска распространения вируса нет. На этом фоне Россия приостановит авиасообщение с Китаем: в расписании останется только ряд регулярных рейсов "Аэрофлота" и регулярных рейсов четырех китайских перевозчиков. Прилетать китайские рейсы будут в терминал F "Шереметьево". Ограничивать почтовые и грузоперевозки с КНР не планируется. Однако начата эвакуация россиян из провинции Хубэй, также граждан РФ будут вывозить с Хайнаня.

- Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом. В частности, в общественных местах нужно ничего не трогать голыми руками, ограничить поцелуи и объятия, а также носить медицинские маски. При этом на улице маски носить не стоит. Проблем с медицинскими масками в РФ нет, запасаться ими впрок не нужно. Россия даже намерена направить их в качестве гумпомощи в Китай.

- В Петербурге рухнула крыша демонтируемого Спортивно-концертного комплекса. Известно о гибели как минимум одного человека. Как следует из видеозаписи демонтажа, во время обрушения двое рабочих находились на кровле и перерезали опоры. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю. Как заявили в компании-инвесторе строительства нового стадиона, обрушение было запланировано.

- Взрыв произошел на заводе во Мценске Орловской области. Погибли пять человек. По информации губернатора Орловской области, погибшие и пострадавшие могут являться гражданами Турции. Причиной ЧП мог стать взрыв лакокрасочных паров. Возбуждено уголовное дело.

- В Думе раскритиковали подготовленный Минюстом РФ новый проект КоАП. Там обратили внимание, что в документе предлагается в несколько раз увеличить большинство штрафов, повысить сроки привлечения к административной ответственности. В частности, в проекте Минюст предложил ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД, повысить штрафы за превышение скорости, штрафовать на 1,5 млн рублей за свалки рядом с аэродромами и др.

- Валерию Сюткину запретили въезд на Украину. Такие санкции к исполнителю применены из-за его высказываний о Крыме в эфире одного из телеканалов РФ

- Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года. Как следует из данных опроса "Ромира" для ассоциации Gallup International, в России оказалось только 42% счастливых против 18% несчастных при общемировых показателях в 59% счастливых (11% несчастных).